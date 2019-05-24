Мошенника из Москвы задержали после пластической операции

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении 20 млн рублей, а также его супругу.

По словам представителя МВД Ирины Волк, 29-летняя предприниматель вместе со своим 56-летним мужем разработала мошенническую схему для хищения денег со счетов фирм. Они предоставляли судам фальшивые документы и взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров.

Задержанные получали деньги по исполнительным листам в банках, где были открыты счета потерпевших. После они легализовывали средства через подставные фирмы и лицевые счета граждан.

Отмечается, что мужчина сделал себе пластическую операцию, пытаясь избежать ответственности. Однако его удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Были проведены обыски в Москве, Подмосковье и Саратове, где проживают фигуранты и подозреваемые. Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные документы для судов, печати, почтовые штампы, мобильные телефоны, компьютеры и множество сим-карт.

В настоящее время мужчина находится под стражей, а его супруга под домашним арестом.

Ранее News.ru писал. что власти Германии экстрадировали в Москву Наталью Мадорскую, которая обвиняется в хищении десятков миллионов рублей. По версии следствия, в 2012–2014 годах Мадорская входила в состав преступной группы, которая выманивала у граждан деньги под предлогом ежемесячных выплат процентов.