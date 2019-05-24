Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок

В омской гимназии во время последнего звонка обрушился потолок

В омской гимназии во время последнего звонка обрушилась часть потолка. Большой кусок штукатурки рухнул прямо на выступавших в это время на сцене выпускников. Инцидент попал на видео. К счастью, обошлось без серьезных последствий, пишут «Вести».

За пару секунд до обрушения один из учеников поднял голову вверх. Скорее всего, он услышал треск и успел предупредить приятеля, который также поднял голову на потолок, после чего кусок штукатурки свалился им на головы.

После секундного замешательства выпускники продолжили свое выступление: они до конца исполнили песню, несмотря на то, что с потолка продолжала сыпаться штукатурка. По словам одной из учениц гимназии, никто не пострадал.

Учебное заведение ждет серьезная проверка.

Ранее сообщалось, что в торговом центре подмосковной Электростали обрушился потолок. По данным МЧС, площадь обрушения составила около 100 квадратов. Жертв и пострадавших нет.