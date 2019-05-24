Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В омской гимназии во время последнего звонка обрушился потолок 

Мир24 24 минуты назад
В омской гимназии во время последнего звонка обрушилась часть потолка. Большой кусок штукатурки рухнул прямо на выступавших в это время на сцене выпускников. Инцидент попал на видео. К счастью, обошлось без серьезных последствий, пишут «Вести».
За пару секунд до обрушения один из учеников поднял голову вверх. Скорее всего, он услышал треск и успел предупредить приятеля, который также поднял голову на потолок, после чего кусок штукатурки свалился им на головы.
После секундного замешательства выпускники продолжили свое выступление: они до конца исполнили песню, несмотря на то, что с потолка продолжала сыпаться штукатурка. По словам одной из учениц гимназии, никто не пострадал.
Учебное заведение ждет серьезная проверка.
Ранее сообщалось, что в торговом центре подмосковной Электростали обрушился потолок. По данным МЧС, площадь обрушения составила около 100 квадратов. Жертв и пострадавших нет.
Мир24: последние новости
В Дагестане ликвидированы трое боевиков Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн В Москве задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов
Комментарии15
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума40
«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы156
Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше шефа65
ЧП в детском саду: Эвакуировали больше сотни человек12
«Видели ваши ценности»: РФ предрекли десятилетия санкций549
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение