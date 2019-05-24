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На выпускников омской гимназии обрушилась часть потолка во время последнего звонка 

Вести.Ru 1 час назад
В омской гимназии во время последнего звонка обрушилась часть потолка, при этом массивный кусок штукатурки упал прямо на выступавших на сцене выпускников. Обошедшийся без серьезных последствий инцидент сняли на видео.
На кадрах видно, что за пару секунд до обрушения один из учеников гимназии №147 на улице Добролюбова поднимает голову вверх, очевидно, услышав какой-то треск. Он предупредил приятеля, но тот успел только окинуть взором потолок, после чего кусок штукатурки упал на головы ребят. Возникло секундное замешательство, но выпускники не покинули сцену, а до конца исполнили песню, хотя мелкие фрагменты продолжали сыпаться с потолка.
"Пострадали ребята не сильно, да и отделались они больше испугом. Часть потолка упала, причем не только на видео, она и так осыпалась", — рассказала "НГС-Омск" одна из учениц гимназии.
Учебное заведение ждет серьезная проверка.
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