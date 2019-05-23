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Пассажирский поезд загорелся в Болгарии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
Как отмечается, около 20:00 (совпадает с мск) загорелся поезд, следующий по маршруту София — Горна Оряховица.
После этого машинисты остановили локомотив и эвакуировали пассажиров. Также машинисты попытались самостоятельно потушить пожар.
По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются детали произошедшего и причины возгорания поезда.
Ранее сообщалось, что в Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.
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Происшествия , Болгария
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