Колоссальный доход и поджоги. Чем известен криминальный авторитет Евгений Ремезов

360tv.ru

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, следователи подозревают, что преступная группа, которой заправлял Ремезов, причастна к покушению на Бочарова ради его устрашения. Глава региона планировал перевести в муниципальную собственность центральный рынок Волгограда . Но он находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову структур.

Ремезов еще в 2003 году на льготных условиях получил договор аренды на 16,5 тысяч «квадратов» на рынке. Торговые площади он сдавал в субаренду, но в 2016 году его бизнесу решил помещать губернатор. Криминальный авторитет мог потерять колоссальные деньги.

«Глава региона в целях восполнения бюджета Волгоградской области стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам», — сказано в сообщении СК.

Сначала Ремезов попытался решить проблему через суд, но когда все тяжбы были проиграны, он, по версии следствия, решил устранить упрямого чиновника и велел своим подручным поджечь его дом. Сам он ради алиби с территории РФ выехал, уверены в СК.

В ходе расследования покушения выяснилось, что в ночь на 17 ноября 2016 года пятеро преступников пробрались на территорию дома Андрея Бочарова в Тракторазаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома.

Из пяти участвовавших в преступлении членов группировки трое были задержаны в 2017 году. Один из подозреваемых бежал в США, где совершил еще одно преступление и оказался в тюрьме. Двое отбывают наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену, совершенное по личному распоряжению Евгения Ремезова.

После ареста членов группировки Ремезов бежал из Волгоградской области и находился в международном розыске по решению Центрального районного суда Волгограда.

Следственным органам удалось выяснить, что криминальная группировка Ремезова еще в 2012 году уничтожила путем поджога павильон, без разрешения их главаря установленный на Центральном рынке Волгограда. Преступники также избили одного из руководителей муниципального предприятия «Центральный рынок», с которым судился Ремезов.

Как сообщило издание «Волгоград — онлайн», подручные Ремезова напали на мужа бывшей совладелицы торговых площадей рынка и подожгли павильон «Царь-Продукт».

Причастные к этому уже получили свое наказание. Виталий Семисотнов получил 5,5 лет колонии строгого режима , а Дмитрий Ушаков — на три месяца больше. Они также выплатят 300 тысяч рублей за моральный вред каждый, и по 400 тысяч рублей с обоих за нанесенный материальный вред.