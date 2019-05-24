Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в свой адрес угрозах.

«Я заявляю отвод капитану ФСБ… — он оскорбляет моё достоинство и угрожает моей жизни», — приводит ТАСС слова Уилана.

Ранее в ФСБ России просили продлить до конца лета срок содержания Уилана под стражей.

Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Соединённых Штатов.

Владимир Жеребенков , адвокат Уилана заявил, что его подзащитный получил сведения, содержащие государственную тайну, на флешке.

При этом, по словам защитника, американец полагал, что на носителе содержится открытая информация культурного значения.