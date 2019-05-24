Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в свой адрес угрозах.
«Я заявляю отвод капитану ФСБ… — он оскорбляет моё достоинство и угрожает моей жизни», — приводит ТАСС слова Уилана.
Ранее в ФСБ России просили продлить до конца лета срок содержания Уилана под стражей.
Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Соединённых Штатов.
Владимир Жеребенков, адвокат Уилана заявил, что его подзащитный получил сведения, содержащие государственную тайну, на флешке.
При этом, по словам защитника, американец полагал, что на носителе содержится открытая информация культурного значения.