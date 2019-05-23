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Абызов остался в СИЗО: подробности из зала суда 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Басманный суд продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в создании преступного сообщества, передает корреспондент News.ru из зала суда.
Назначить Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 25 июля, — сказала судья.
Защита перед началом заседания просила освободить Абызова из клетки и позволить ему сидеть за одним столом с адвокатами. Адвокат Дмитрий Кравченко, аргументируя просьбу, ссылался на европейские нормы, утверждал, что содержание в металлической клетке «противоречит нормам европейской цивилизации и унижает человеческое достоинство». Судья в ходатайстве отказала.
Следователь в ходе заседания кратко рассказал о ходе расследования. В частности, он упомянул проведенную химическую экспертизу. Она установила, что вещество, обнаруженное во время обыска квартиры обвиняемого, — это наркотик.
Адвокат Сергей Дрозда в ответ на слова следователя о найденном наркотике заявил, что нахождение этого вещества в квартире обвиняемого не доказывает ровным счетом ничего. Также он указал на процессуальные нарушения — обыск был проведен без присутствия Абызова. Дрозда заметил, что на найденном пакетике с наркотиком нет отпечатков пальцев его подзащитного.
Кроме того, защита обвиняемого настаивала, что факт обнаружения наркотика никак не связан с предъявленными обвинениями, поэтому непонятно, почему следствие акцентирует на этом внимание.
Адвокат Александр Аснис в перерыве объяснил ситуацию в наркотиком. Он сказал, что квартира, в которой был проведен обыск, не принадлежит Абызову.
Эта квартира примыкала к принадлежащей ему квартире. Она была арендовала им в целях перекрытия доступа к балкону. Он в ней никогда не проживал. Там проходил ремонт, как оказался этот наркотик — неизвестно, может рабочие оставили, — утверждает он.
Также адвокат рассказал, что наркотические вещество обнаружено в объеме, не позволяющем привлечь к ответственности.
В Следственный комитет направлено постановление о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. К Абызову это не имеет никакого отношения, — заявил Аснис.
Теща экс-чиновника, слышавшая разговор, заявила журналистам, что в этой квартире живет она, а обнаруженное вещество — это «какое-то лекарство». Аснис уточнил, что родственница Абызова не поняла, о какой квартире идет речь.
Она имела в виду свою квартиру, она живет рядом, там тоже проходил обыск, — сказал он.
Кроме того, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.
Адвокаты будут обжаловать решение суда о продлении содержания под стражей.
ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
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Происшествия , Криминал , Статьи , Александр Аснис , Дмитрий Кравченко , Абызов Михаил Анатольевич , ФСБ , СКР , ФСИН
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