Абызов остался в СИЗО: подробности из зала суда

Басманный суд продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в создании преступного сообщества, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Назначить Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 25 июля, — сказала судья.

Защита перед началом заседания просила освободить Абызова из клетки и позволить ему сидеть за одним столом с адвокатами. Адвокат Дмитрий Кравченко , аргументируя просьбу, ссылался на европейские нормы, утверждал, что содержание в металлической клетке «противоречит нормам европейской цивилизации и унижает человеческое достоинство». Судья в ходатайстве отказала.

Следователь в ходе заседания кратко рассказал о ходе расследования. В частности, он упомянул проведенную химическую экспертизу. Она установила, что вещество, обнаруженное во время обыска квартиры обвиняемого, — это наркотик.

Адвокат Сергей Дрозда в ответ на слова следователя о найденном наркотике заявил, что нахождение этого вещества в квартире обвиняемого не доказывает ровным счетом ничего. Также он указал на процессуальные нарушения — обыск был проведен без присутствия Абызова. Дрозда заметил, что на найденном пакетике с наркотиком нет отпечатков пальцев его подзащитного.

Кроме того, защита обвиняемого настаивала, что факт обнаружения наркотика никак не связан с предъявленными обвинениями, поэтому непонятно, почему следствие акцентирует на этом внимание.

Адвокат Александр Аснис в перерыве объяснил ситуацию в наркотиком. Он сказал, что квартира, в которой был проведен обыск, не принадлежит Абызову.

Эта квартира примыкала к принадлежащей ему квартире. Она была арендовала им в целях перекрытия доступа к балкону. Он в ней никогда не проживал. Там проходил ремонт, как оказался этот наркотик — неизвестно, может рабочие оставили, — утверждает он.

Также адвокат рассказал, что наркотические вещество обнаружено в объеме, не позволяющем привлечь к ответственности.

Следственный комитет направлено постановление о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. К Абызову это не имеет никакого отношения, — заявил Аснис.

Теща экс-чиновника, слышавшая разговор, заявила журналистам, что в этой квартире живет она, а обнаруженное вещество — это «какое-то лекарство». Аснис уточнил, что родственница Абызова не поняла, о какой квартире идет речь.

Она имела в виду свою квартиру, она живет рядом, там тоже проходил обыск, — сказал он.

Кроме того, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Адвокаты будут обжаловать решение суда о продлении содержания под стражей.