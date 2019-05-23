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Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже 

Газета.Ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Уточняется, что бриллиант украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.
Как отмечается, злоумышленники, представившиеся специалистами из России, украли бриллиант у Диубате, пришедшей оценить его стоимость. Россияне показали экс-кандидату в президенты Гвинеи сертификаты и подменили камень, когда начали "оценивать" его.
Мужчинам удалось скрыться, добавляет издание.
В настоящее время их разыскивает местная полиция.
Ранее сообщалось, что у "Миссис мира" Аржаковской украли личные вещи на сумму 3 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , Гвинея
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