Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

102-летняя старушка призналась в убийстве 92-летней старушки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во французской коммуне Шези-Сюр-Марн жительница дома престарелых попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки. Об этом сообщает информационный портал France Info.
Подозреваемая, пожелавшая сохранить анонимность, призналась одной из сиделок, что «убила человека». Работница центра нашла мертвую жертву в кровати, на ее лице были многочисленные ушибы. Экспертиза показала, что постоялица дома престарелых умерла от удушья и ударов по голове.
На данный момент 102-летняя женщина находится в психиатрической больнице. Специалисты оценивают ее состояние и выясняют, можно ли привлечь долгожительницу к уголовной ответственности.
В марте сообщалось, что в Великобритании 104-летняя жительница дома престарелых Энн Брокенброу (Anne Brokenbrow) захотела попасть под арест. Местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание. Правоохранители надели на постоялицу центра наручники и доставили ее до служебного автомобиля на инвалидном кресле.
Последние новости
Нефть обвалилась Москва встала в пробках после дождя Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Комментарии
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского101
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией200
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США137
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
«Прекращено движение»: В метро произошел крупный сбой9
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение