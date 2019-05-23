Людей массово эвакуируют в Сочи из-за угрозы взрывов

Эвакуация проводится на ряде общественно значимых объектов Сочи в связи с поступившей информацией о минировании. Сотрудники правоохранительных органов выводят людей на улицу. По данным «Интерфакса», который ссылается на источник в силовых органах, а также по свидетельствам очевидцев в социальных сетях, эвакуированы железнодорожные вокзалы «Сочи» и «Адлер», аэропорт, торговые центры в Центральном и Адлерском районе города, горный курорт «Горки Город» в Красной Поляне.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем, как утверждают «Вести Сочи», на вокзалах эвакуация не проводилась, велась только проверка в связи с поступившим анонимным звонком.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, неизвестные «заминировали» ТЦ и станцию метро в Москве.