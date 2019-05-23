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«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена Лавры 

Вести.Ru 1 час назад
Получивший ножевое ранение в келье Троице-Сергиевой лавры иеродьякон Поликарп (в миру Николай Сидоров) простил своего обидчика — игумена Севастиана (Николая Запольнова), которого сейчас допрашивают полицейские. В ближайшее время он будет запрещен в служении, а потом, возможно, и лишен сана, сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"Недоразумение было все. Никаких претензий к нему не имею. В Русской церкви очень много искушений", — заявил сразу после операции монах.
Причиной произошедшего 22 мая инцидента первоначально назывался конфликт из-за пожертвований мирян, однако Волков опроверг эту версию. По его данным, игумен Севастиан "не вполне здоров".
"Будет запрещен в служении сначала до окончательных каких-то выводов, потом уже, видимо, с наместником лавры или духовным советом лавры, скорее всего, будет идти речь о лишении сана", — сообщил он.
Окончательное решение примет патриарх Кирилл, который является настоятелем Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время 62-летний игумен дает показания, в его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Комментарии3
Происшествия , Видео , Александр Волков , Николай Сидоров , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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