«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена Лавры

Получивший ножевое ранение в келье Троице-Сергиевой лавры иеродьякон Поликарп (в миру Николай Сидоров ) простил своего обидчика — игумена Севастиана (Николая Запольнова), которого сейчас допрашивают полицейские. В ближайшее время он будет запрещен в служении, а потом, возможно, и лишен сана, сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков

"Недоразумение было все. Никаких претензий к нему не имею. В Русской церкви очень много искушений", — заявил сразу после операции монах.

Причиной произошедшего 22 мая инцидента первоначально назывался конфликт из-за пожертвований мирян, однако Волков опроверг эту версию. По его данным, игумен Севастиан "не вполне здоров".

"Будет запрещен в служении сначала до окончательных каких-то выводов, потом уже, видимо, с наместником лавры или духовным советом лавры, скорее всего, будет идти речь о лишении сана", — сообщил он.

Окончательное решение примет патриарх Кирилл, который является настоятелем Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время 62-летний игумен дает показания, в его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".