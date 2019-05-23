Абызов назвал предъявленные обвинения театром абсурда

Экс-министр "Открытого правительства " Михаил Абызов назвал обвинения в свой адрес "театром абсурда", сообщает РИА "Новости".

Во время заседания суда о продлении ареста, Абызов заявил, что не совершал преступлений, в которых его обвиняет следствие.

Он заявил, что его полномочия" даже теоретически нельзя было использовать" для совершения преступлений, которые ему вменяются.

Абызов отметил, что это единственное свидетельство "смс-сообщение, отправленное Николаю Степанову ", но это не значит, что он мог создавать преступное сообщество, находясь далеко от Москвы.

Ранее следствие заявило, что в квартире Абызова были найдены наркотики.