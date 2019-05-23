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Абызов назвал предъявленные обвинения театром абсурда 

Газета.Ru + ещё 19 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр "Открытого правительства "Михаил Абызов назвал обвинения в свой адрес "театром абсурда", сообщает РИА "Новости".
Во время заседания суда о продлении ареста, Абызов заявил, что не совершал преступлений, в которых его обвиняет следствие.
Он заявил, что его полномочия" даже теоретически нельзя было использовать" для совершения преступлений, которые ему вменяются.
Абызов отметил, что это единственное свидетельство "смс-сообщение, отправленное Николаю Степанову", но это не значит, что он мог создавать преступное сообщество, находясь далеко от Москвы.
Ранее следствие заявило, что в квартире Абызова были найдены наркотики.
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Происшествия , Николай Степанов , Абызов Михаил Анатольевич , РИА Новости
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