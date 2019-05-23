Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министра Пензенской области обвиняют в изнасиловании, заявил источник 

РИА Новости + ещё 8 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков в четверг задержан по подозрению в изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании", — сказал собеседник агентства.
Старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая в беседе с РИА Новости не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.
Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, Стрючков, который на протяжении 13 лет возглавлял минздрав области, 29 апреля подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое в тот же день было удовлетворено. Временно исполняющей обязанности министра была назначена заместитель главы ведомства Оксана Чижова.
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
Происшествия , Криминал , Владимир Стрючков , Минздрав РФ , СКР , РИА Новости , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией340
Зять российского миллиардера пойдет в президенты44
Украинцы потребовали отставки Зеленского254
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово15
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»5
Видео
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение