Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков в четверг задержан по подозрению в изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании", — сказал собеседник агентства.
Старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая в беседе с РИА Новости не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.
Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, Стрючков, который на протяжении 13 лет возглавлял минздрав области, 29 апреля подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое в тот же день было удовлетворено. Временно исполняющей обязанности министра была назначена заместитель главы ведомства Оксана Чижова.