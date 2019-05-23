Абызов из СИЗО пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов — следствие

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов , находясь под стражей, пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.

"Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил на другие счета. Средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО. Эти 30 млн рублей и еще 5 млн для Григорьевой (гражданская жена Абызова — прим. ТАСС) были арестованы", — рассказал следователь.

В рамках расследования дела, по словам следователя, за два месяца проведено десять экспертиз, в том числе две комплексные финансово-экономические.

Басманный суд в четверг рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.