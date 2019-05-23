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Абызов из СИЗО пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов — следствие 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь под стражей, пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.
"Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил на другие счета. Средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО. Эти 30 млн рублей и еще 5 млн для Григорьевой (гражданская жена Абызова — прим. ТАСС) были арестованы", — рассказал следователь.
В рамках расследования дела, по словам следователя, за два месяца проведено десять экспертиз, в том числе две комплексные финансово-экономические.
Басманный суд в четверг рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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