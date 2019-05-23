СМИ: очередной рейс SSJ-100 отменён в Ростове

В «Аэрофлоте» рассказали, что два рейса из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно отменены. Первый полёт из столицы SU-1164 должен был состояться ночью, а обратный — утром.

«Рейс SU-1164 из Москвы в Ростов отменили», — подтвердили в пресс-службе Платова.

О причинах отмены полёта пока неизвестно.

В начале мая самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 совершил жёсткую посадку в Шереметьеве , у него подломились стойки шасси, а также загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы из 78 человек, которые находились на борту, погиб 41.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин ЧП среди версий рассматривает недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, по предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пилоты сгоревшего самолёта «Аэрофлота», не были подготовлены в полном объёме, в частности, к управлению самолётом в ручном режиме Direct Mode.