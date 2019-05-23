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СМИ: очередной рейс SSJ-100 отменён в Ростове 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: VK.COM/AEROFLOT
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Ростов-на-Дону отменили в четверг, 23 мая, пишет «ФедералПресс».
В «Аэрофлоте» рассказали, что два рейса из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно отменены. Первый полёт из столицы SU-1164 должен был состояться ночью, а обратный — утром.
«Рейс SU-1164 из Москвы в Ростов отменили», — подтвердили в пресс-службе Платова.
О причинах отмены полёта пока неизвестно.
В начале мая самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 совершил жёсткую посадку в Шереметьеве, у него подломились стойки шасси, а также загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы из 78 человек, которые находились на борту, погиб 41.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин ЧП среди версий рассматривает недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме.
Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, по предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пилоты сгоревшего самолёта «Аэрофлота», не были подготовлены в полном объёме, в частности, к управлению самолётом в ручном режиме Direct Mode.
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Комментарии
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ФедералПресс , Москва
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