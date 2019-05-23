Свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне»

Женщина, потерявшая при пожаре в «Зимней вишне» дочь и троих внуков, рассказала о действиях пожарных во время трагедии в Кемерово

Ольга Тиханкина заявила, что пожарные никого не спасали из горящей «Зимней вишни», передает РИА «Новости».

«Дочка позвонила часа в четыре и кричала в трубку, что в кинотеатре пожар. Я бывший работник МЧС, сказала ей брать детей и бежать, через минуту набрала дочку, она ответила, что выйти не могут, потому что заперты двери», — рассказала Тиханкина в Заводском районном суде.

Она рассказала, что ее муж спросил у одного из спасателей о том, где находятся спасенные. Пожарный ответил, что «никто никого не спасал».

«Я жалею, что отменили смертную казнь», — заявила Тиханкина, попросив самую строгую меру наказания для виновных.

Также женщина потребовала выплатить ей 20 млн рублей компенсации морального ущерба — по 5 млн рублей за каждого из погибших родственников, передает ТАСС.

Ранее одна из выживших при пожаре в ТРЦ рассказала, что охранники одного из магазинов заперли двери и отказались выпускать людей.

В среду в Заводском районном суде Кемерово начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.