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Свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: МЧС РФ
Женщина, потерявшая при пожаре в «Зимней вишне» дочь и троих внуков, рассказала о действиях пожарных во время трагедии в Кемерово.
Ольга Тиханкина заявила, что пожарные никого не спасали из горящей «Зимней вишни», передает РИА «Новости».
«Дочка позвонила часа в четыре и кричала в трубку, что в кинотеатре пожар. Я бывший работник МЧС, сказала ей брать детей и бежать, через минуту набрала дочку, она ответила, что выйти не могут, потому что заперты двери», — рассказала Тиханкина в Заводском районном суде.
Она рассказала, что ее муж спросил у одного из спасателей о том, где находятся спасенные. Пожарный ответил, что «никто никого не спасал».
«Я жалею, что отменили смертную казнь», — заявила Тиханкина, попросив самую строгую меру наказания для виновных.
Также женщина потребовала выплатить ей 20 млн рублей компенсации морального ущерба — по 5 млн рублей за каждого из погибших родственников, передает ТАСС.
Ранее одна из выживших при пожаре в ТРЦ рассказала, что охранники одного из магазинов заперли двери и отказались выпускать людей.
В среду в Заводском районном суде Кемерово начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Кемерово
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