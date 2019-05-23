Россияне сели в такси и оказались в рабстве

По словам Козлова, из поселка в Октябрьский район его привез таксист, пред этим угостив алкоголем.

«Очнулся я уже в Калмыкии… Я пробыл там два дня и сбежал», — сказал он.

Мужчина отметил, что хозяин стоянки — сотрудник силовых структур.

Владелец фермы по телефону требовал Козлова вернуться под угрозой жалобы в полицию о краже и заявлял, что тот должен отработать заплаченные за него деньги.

Кроме того, житель Волгоградской области отметил, что ранее уже работал в этом районе на другой животноводческой стоянке, куда его зимой привез тот же таксист. Отработав там два месяца, он собрался уходить. Но хозяйка не хотела его отпускать, заявив, что заплатила за него 15 тысяч рублей.

Колесников рассказал такую же историю о том, что уже во второй раз из поселка Заря в Калмыкию его привозит таксист, предварительно угостив выпивкой. Мужчина отметил, что ему неизвестно, получал ли извозчик за него деньги. Он рассказал, что на животноводческой точке с ним хорошо обращались, кормили, но почти ничего не платили — всего пять тысяч рублей в месяц.

«Труд тяжелый, зарплата маленькая, еще и отпускать не хотели», — сказал Колесников.

Фермер из поселка Малые Дербеты Алексей Бараев, у которого сейчас находятся Колесников и Козлов, рассказал, что познакомился с Козловым, когда подобрал его на дороге в Малых Дербетах и отвез в поселок Дубовый овраг Волгоградской области. Мужчины обменялись телефонами, и Бараев предложил ему работу механизатора на своей ферме. Козлов позвонил ему 3 мая и согласился работать. Когда Бараев привез нового работника на ферму, тот рассказал, что в Октярбрьском районе сейчас находится его земляк Колесников, которого там удерживают против воли.

16 мая Бараев и Козлов приехали на ту самую животноводческую стоянку, чтобы забрать Колесникова, но им не дали этого сделать.

«Вышел сначала отец хозяина, сказал, что никто никуда не поедет. Потом появились женщины, стали угрожать проблемами», — сказал Бараев.

Фермер потребовал, чтобы Колесников сам вышел и подтвердил, что остается, но так ничего и не добился.

Бараев сообщил в правоохранительные органы о том, что на животноводческой стоянке против воли удерживают человека. Позже его вызвали в отдел, где он узнал, что Колесников якобы заявил, что остается работать. Тогда Бараев потребовал, чтобы мужчину привезли для дачи объяснений. Колесникова доставили в отдел, и закрыли в кабинете, где он провел 40 минут. Бараев не выдержал и вошел туда, где при всех спросил мужчину, хочет ли он возвращаться на точку.

«Он сказал: "Нет". Я говорю: "Какие тогда к нему вопросы?" Взял Колесникова и увез к себе на ферму», — сказал Бараев.

«Кавказскому узлу» на данный момент не удалось получить комментарии пресс-службы МВД по Калмыкии по ситуации.