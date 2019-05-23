Заманили обманом: в Москве рабочие захватили подростков в «рабство»

Рабочие заманили детей в подвал и заставили работать вместо себя, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в московском районе Гольяново в подвале здания, в котором находятся магазин и салон красоты. Недавно в подвале началась стройка сауны. Для ее осуществления были наняты семеро рабочих.

Не позднее чем вчера эти люди обманом заманили на свое рабочее место троих детей 12-14 лет, заперли их и заставили рыть котлован. Подвал подростки смогли покинуть, лишь когда закончили работу.

По информации РЕН ТВ, рабочие были задержаны. Между тем пресс-служба Следственного комитета по Москве сегодня сообщила лишь о поступлении в следственные органы сообщения о применении физического насилия и совершении противоправных действий в отношении детей и организации доследственной проверки по данному факту.

В рамках проверки следователи уже осмотрели место происшествия, установили свидетелей и провели ряд устанавливающих проверочных мероприятий. Сейчас они опрашивают причастных лиц и проверяют их слова.