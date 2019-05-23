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Виновники пожара в казанском ТЦ «Адмирал» получили реальные сроки 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Двенадцати обвиняемым назначили от 4,5 до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Самый большой срок получил гендиректор компании-арендатора Гусейн Гахраманов.
Директора компании-владельца ТЦ приговорили к 9,5 годам колонии.
Пожар возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью.
Погибли 19 человек, потерпевшими (кроме жертв) суд признал 703 человека, из них 61 получили физический ущерб, остальные — имущественный.
Следствие предъявило обвинение 12 фигурантам. В их числе: директор и два замдиректора ООО "Заря" (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ), гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" (компания-владелец здания), специалист Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, пятеро рабочих, проводивших работы на кровле.
Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017-го. По мнению обвинения, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Казань
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