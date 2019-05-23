Виновники пожара в казанском ТЦ «Адмирал» получили реальные сроки

Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.

Двенадцати обвиняемым назначили от 4,5 до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Самый большой срок получил гендиректор компании-арендатора Гусейн Гахраманов.

Директора компании-владельца ТЦ приговорили к 9,5 годам колонии.

Пожар возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью.

Погибли 19 человек, потерпевшими (кроме жертв) суд признал 703 человека, из них 61 получили физический ущерб, остальные — имущественный.

Следствие предъявило обвинение 12 фигурантам. В их числе: директор и два замдиректора ООО "Заря" (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ), гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" (компания-владелец здания), специалист Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, пятеро рабочих, проводивших работы на кровле.

Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017-го. По мнению обвинения, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.