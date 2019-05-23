Соболи и норки оказались под угрозой голода из-за долгов зверофермы

Старейшее звероводческое хозяйство России ФГУП «Русский соболь» в пушкинском районе Подмосковья 20 мая лишилось электроэнергии.

Директор предприятия Владимир Шевырков рассказал «Ридусу», что причина отключения энергии — долг перед Мосэнерго в размере трех миллионов рублей. Если решение проблемы найти не удастся, то длительная задержка в работе кормушек может погубить поголовье хозяйства.

«Мы задолжали ресуроснабжающей организации за два месяца, теперь ведем переговоры об отсрочке долга. Прорабатываем ситуацию с министерством энергетики Московской области и руководством района. В ближайшее время ожидаем восстановления снабжения» — сообщил Шевырков.

Сейчас сети «Русского соболя» питаются от арендованного дизель-генератора. От его работы зависит не только освещение, но и водозабор, и работа кормушек и поилок для животных. В хозяйстве живет 30 тысяч голов основного стада и около 45 000 молодых особей. Это не только соболи, но и хорьки, норки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, сурки.

«Пушной зверь, к счастью, не пострадал. Задержка в кормежке составила не больше восьми часов», — добавил Шевырков.

По словам директора, предприятие планирует рассчитаться с Мосэнерго, получив правительственные субсидии и подведя итоги продаж шкурок за межсезонье.

Эксперт пушной отрасли Юлия Тютрина объяснила «Ридусу», что основная причина проблем «Русского соболя» — падение аукционных цен на меха.

«В последние годы спрос на ту же норку — один из самых популярных видов меха — упал на 40%, на крупных аукционах сокращается количество торгов», — рассказала Тютрина.

Еще в 2016 году подмосковные СМИ сообщали о проблемах с задержках зарплаты на предприятии и уходе сотрудников. В апреле 2019 года отраслевой журнал «Пушные аукционы» объявил, что Министерство сельского хозяйства России планирует закрытие «Русского соболя» как убыточного предприятия. Но пока бывший зверосовхоз продолжает работу.

«Вопрос о закрытии поднимался полтора месяца назад, но заглох. Продать ФГУП можно только через приватизацию на конкурсной основе», — прокомментировал Владимир Шевырков.

Хозяйство «Русский соболь» было основано в Подмосковье в 1928 году как Пушкинский зверосовхоз. Предприятие не прекращало работу даже во время Великой Отечественной войны, именно здесь была выведена порода клеточных соболей.

Хозяйство не только выделывает и продает шкурки животных — своим клиентам оно предлагает и меховые наборы для индивидуального пошива, и меховые аксессуары. Приручаемых животных — например, хорьков — «Русский соболь» предлагает на продажу как домашних питомцев и проводит их экспертную оценку.