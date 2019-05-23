В Курске ученик начальных классов выпал из окна школы

Ученик начальных классов одной из городских школ Курска в четверг выпал из окна, расположенного на втором этаже учебного заведения. Третьеклассник госпитализирован в реанимацию, его жизни ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В Курске школьник выпал из окна учебного заведения. Это произошло в школе № 35. Сейчас в здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия", — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации Курска, инцидент произошел во время урока физкультуры, когда ребенок отпросился в туалет. Забравшись на высокий подоконник, школьник не удержал равновесие и упал с высоты второго этажа. Ребенка с травмами доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы, он находится в сознании.