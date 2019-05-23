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В Курске ученик начальных классов выпал из окна школы 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученик начальных классов одной из городских школ Курска в четверг выпал из окна, расположенного на втором этаже учебного заведения. Третьеклассник госпитализирован в реанимацию, его жизни ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
"В Курске школьник выпал из окна учебного заведения. Это произошло в школе № 35. Сейчас в здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в администрации Курска, инцидент произошел во время урока физкультуры, когда ребенок отпросился в туалет. Забравшись на высокий подоконник, школьник не удержал равновесие и упал с высоты второго этажа. Ребенка с травмами доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы, он находится в сознании.
"Ребенку оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы для его жизни сейчас нет. В школе будет проведена комплексная проверка системы безопасности", — отметила замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская.
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Происшествия , МВД , Курск
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