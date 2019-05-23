Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный расстрелял пенсионера в Москве 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В столичном управлении МВД проинформировали о том, что неизвестный расстрелял из травматического оружия пожилого мужчину. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По данным ведомства, данные об инциденте в поселении Сосенское, дер. Столбов поступили 22 мая. Неизвестный выстрелил в живот 62-летнего мужчины, после чего скрылся с месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее следователи заинтересовались советом врача "вызвать попа" пенсионеру.
Газета.Ru: последние новости
Торнадо убил трех американцев Две редких свинки-пекари родились в зоопарке Праги Источник внес ясность в сообщения о разводе Улюкаева с женой
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО101
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского6
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1257
Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил2
Без Путина не могут: новый демарш «Би-би-си»252
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:08
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского
В мире Украина
02:58
Москвичам пообещали резкое похолодание
Погода Новости Москвы
01:08
Референдум по России: о чем Зеленский спросит украинцев
В мире Статьи
01:12
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России
В мире Войска
03:06
Москвичи устроили коворкинг на парковке
Новости Москвы
10:17
Опять не взлетел: рейс SSJ-100 отменили из-за неисправности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение