Неизвестный расстрелял пенсионера в Москве

В столичном управлении МВД проинформировали о том, что неизвестный расстрелял из травматического оружия пожилого мужчину. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По данным ведомства, данные об инциденте в поселении Сосенское, дер. Столбов поступили 22 мая. Неизвестный выстрелил в живот 62-летнего мужчины, после чего скрылся с месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее следователи заинтересовались советом врача "вызвать попа" пенсионеру.