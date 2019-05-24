Забыли отцепить трос: Шереметьево проинформировали об инциденте с SSJ

Московский аэропорт Шереметьево проверит информацию об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 и в случае ее подтверждения будет устанавливать причины произошедшего.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил об очередном инциденте с самолетом SSJ-100, летевшем из Москвы в Ижевск. При подготовке к вылету из Шереметьево от самолета забыли отцепить трос заземления, вместо этого свернув и спрятав в нишу для шасси.

При заходе на посадку в Ижевске трос выпал и стал биться о фюзеляж, проделав несколько пробоин в руле высоты и панели самолета. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.

По информации Baza, самолет отстранили от полетов. Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия.