Опять не взлетел: рейс SSJ-100 отменили из-за неисправности

Рейс Sukhoi Superjet из Москвы в Тюмень задержали из-за неисправных тормозов

Рейс Sukhoi Superjet №242 из Москвы Тюмень был задержан сегодня ночью. Вылететь он должен был в 01:45, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта «Рощино».

Самолет сняли со взлетной полосы «для перезагрузки», цитирует пассажиров рейса 72.ru. Через два часа их вернули в аэропорт. «Теперь при выборе рейса в Москву нужно проверять модель самолета», — отметил собеседник издания. В компании пассажирам заявили, что в самолете сработали датчики неисправности тормозов. Людей пересадили на Airbus A320. Самолет прибудет в Тюмень в 14:00.

В представительстве авиакомпании «Ямал» в Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили задержку рейса №242. Однако официальные причины называть не стали. По телефону горячей линии авиакомпании также не стали комментировать ситуацию.