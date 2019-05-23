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Священник Троице-Сергиевой лавры ранил монаха из-за пожертвований 

Ридус + ещё 5 47 минут назад
Фото: © pixabay.com
Конфликт между священником отцом Севастианом и монахом отцом Поликарпом в подмосковной Троице-Сергиевой лавре кончился поножовщиной.
Причиной столкновения двух духовных лиц стали пожертвования прихожан. Отец Севастиан заподозрил, что монах присваивает себе деньги, которые принято приносить с записками о поминовении усопших.
По некоторым данным, Севастиан в нетрезвом состоянии явился в келью Поликарпа и высказал свои обвинения, но монах вынудил своего собрата уйти. Позже отец Севастиан вернулся с ножом и нанес ему рану в живот, сообщает news.ru.
Отец Поликарп был госпитализирован и направлен в реанимацию. Покусившегося на него священника задержала полиция.
В апреле 2018 года громкий скандал разразился среди духовенства в Белгородской области. В Сети была опубликована аудиозапись, на которой иерей Валуйской епархии вымогает у настоятеля сельского прихода шесть тысяч рублей за визит епископа Саввы. В июле того же года в подмосковной церковной среде произошло убийство. Иерей Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском вывез в лес и зарезал жену, которая хотела уйти от него из-за постоянных ссор.
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Происшествия , Криминал
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