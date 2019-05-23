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Мужчина вернул женщине украденный десять лет назад кошелек 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Media Wales
В британском городе Кардифф мужчина вернул женщине кошелек, который у нее украли десять лет назад. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
В 2009 году на тот момент 18-летнюю Бекку Милсом (Becca Milsom) ограбили: машину женщины взломали, пока она гуляла с собакой. По словам потерпевшей, из автомобиля вытащили кошелек, а свидетелям происшествия не удалось остановить вора. Она уже и не надеялась, что ей когда-либо вернут вещи обратно.
Спустя десять лет женщина получила посылку, которая пришла на адрес ее отца. В ней был украденный кошелек вместе со всеми документами. К ним прилагалась записка, в которой некий Джордж (George) рассказывает, что нашел вещи Милсом на севере Кардиффа во время работ по расчистке территории от растительности. Незнакомец пошутил, что ее скидочные карты, возможно, уже не работают.
«Это заставляет меня думать, что в мире есть хорошие люди. Мне так повезло вернуть кошелек. Надеюсь, моя удача не покинет меня», — призналась Милсом.
Женщина надеется найти Джорджа и поблагодарить его. Она удивлена, что ее вещи пролежали столько лет, и их никто не обнаружил.
Ранее сообщалось, что в Австралии женщина нашла кошелек, который потеряли 40 лет назад. Она отметила, что не собиралась сообщать о своей находке в полицию, поскольку в кошельке не было ценных вещей, однако сделает это, чтобы как можно быстрее найти владелицу.
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Происшествия , В мире , Европа
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