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В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупный торнадо пронесся по ряду районов американского штата Миссури, три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает департамент общественной безопасности штата.
"Правоохранительные органы могут подтвердить три смертельных случая в районе Голден-Сити округа Бартон и несколько раненых в Карл-Джанкшен округа Джаспер", — говорится в аккаунте департамента в Twitter.
Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в среду вечером по местному времени в штате был замечен "очень крупный и разрушительный торнадо". Как уточнил департамент общественной безопасности Миссури, в ближайшее время в штате также ожидаются "опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения". Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер также сообщило о повреждениях домов, оград и столбов для линий электропередачи.
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