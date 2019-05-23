Мать девочки, погибшей в «Зимней Вишне», потребовала 100 млн рублей

На суде мать одной из девочек, погибшей в торговом центре «Зимняя Вишня», потребовала 100 млн рублей компенсации.

Женщина подала гражданский иск о компенсации морального вреда, сообщил корреспондент «АиФ в Кузбассе» из зала суда. Накануне в Заводском районном суде проходил допрос потерпевших при пожаре в торговом центре. В частности кемеровчанка Татьяна Балахнина рассказала, что её дочь погибла в кинозале во время пожара. Женщина рассказала, что дочка отправилась в кино вместе с одноклассницами. Родители проводили их до кинозала на четвертом этаже, а сами остались ждать детей в кафе на первом этаже торгового центра. За 15 минут до окончания сеанса дочка позвонила ей и сообщила о пожаре, однако родителей не пустили на четвертый этаж.