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Россиянка погибла из-за сломавшегося аппарата лучевой терапии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Ints Kalnins / REUTERS
Пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла во время процедуры на аппарате лучевой терапии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел в среду, 22 мая. По предварительным данным, женщину раздавило из-за заклинившего подъемного механизма у чешского прибора 2006 года выпуска.
Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила техническим специалистам Росздравнадзора выехать на место происшествия и провести проверку.
В январе 2018 года сообщалось о жителе Индии, который погиб в аппарате магнитно-резонансной томографии. Посетитель больницы Раджеш Мару вошел в кабинет МРТ-исследований с металлическим кислородным баллоном, в тот момент аппарат был включен, и из-за мощного магнитного поля сканера его тут же засосало внутрь. Мужчина скончался от полученных травм.
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Происшествия , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Росздравнадзор
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