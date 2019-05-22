Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онкобольная пациентка погибла во время лучевой терапии от аппарата 

Вести.Ru + ещё 3 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В воронежском онкодиспансере аппарат лучевой терапии во время проведения процедуры вышел из строя, вследствие чего раздавил пациентку.
Несчастный случай произошел 22 мая утром. В ходе проведения процедуры у аппарата лучевой терапии 2006 года выпуска чешского производства заклинил подъемный механизм. Из-за технических неполадок прибор раздавил женщину, передает "Интерфакс".
Специалисты Росздравнадзора по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой направлены в Воронеж, чтобы выяснить причины гибели пациентки. Они проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.
Вести.Ru: последние новости
Мать оштрафовали за то, что закормила до смерти грудничка разведенными сливками В городе Кольчугино введен режим КТО Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Происшествия , Вероника Скворцова , Росздравнадзор , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Рада отказала Зеленскому114
В ДНР вынесли приговор причастному к убийству Гиви224
Что у Лазарева? На «Евровидении» пересмотрели итоги160
Свершилось чудо: Коломойский обратился к Зеленскому43
Они ошибаются. Зеленский оценил «бойкот» Рады66
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение