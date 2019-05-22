Онкобольная пациентка погибла во время лучевой терапии от аппарата

В воронежском онкодиспансере аппарат лучевой терапии во время проведения процедуры вышел из строя, вследствие чего раздавил пациентку.

Несчастный случай произошел 22 мая утром. В ходе проведения процедуры у аппарата лучевой терапии 2006 года выпуска чешского производства заклинил подъемный механизм. Из-за технических неполадок прибор раздавил женщину, передает "Интерфакс".