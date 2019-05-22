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Экс-сотрудников ФСБ оставили в СИЗО по делу о хищении 490 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд оставил в силе решения суда первой инстанции, отправившего под арест бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, которых обвиняют по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты Фролова и Васильева и признал постановления Басманного районного суда Москвы законными", — рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы 26 апреля удовлетворил ходатайства следствия, просившего избрать Фролову и Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 25 июня.
Арестованные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, в 2011 году Васильев и Фролов ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 миллионов рублей.
В ходе заседания также стало известно, что подозреваемым по этому делу является начальник одного из отделов управления "К" ФСБ России Кирилл Черкалин. Он был задержан в один день с Фроловым и Васильевым. Позже столичный военный суд арестовал мужчину по обвинению в получении взятки "от гражданина Назарова через посредника в особо крупном размере на сумму в 850 тысяч долларов за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".
Кроме того, следователь в суде сообщил, что по этому делу в розыск были объявлены подозреваемые Александр Бондаренко и Владимир Столяренко. Последний, по указанным на сайте ФСБ данным, был участником Общественного совета при ФСБ России. Фролов в суде пояснил, что Столяренко не был в России шесть лет, Бондаренко — больше года.
По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб", писала газета. Фамилия Назарова ранее в контексте этого уголовного дела не упоминалась.
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Происшествия , Сергей Гляделкин , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Владимир Столяренко , Александр Бондаренко , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Москва
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