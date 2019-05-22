В Тверской области одиннадцать школьников попали в больницу с отравлением

Следствие выясняет причины отравления 11 детей в одной из школ в Тверской области , сообщает в среду региональное управление СК РФ "Двадцать второго мая 2019 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. По факту случившегося начата доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники управления Роспотребнадзора по Тверской области. "По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожае", — информирует следствие.