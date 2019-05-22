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Гендиректора фирмы задержали за квартирную кражу в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Санкт-Петербурга задержали гендиректора коммерческой фирмы, который ограбил квартиру местной жительницы. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Стражи порядка получили заявление о квартирной краже от петербурженки. Женщина рассказала, что из ее жилища на Комендантском проспекте были похищены золотые украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 172 тысячи рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний уроженец Челябинска. Мужчина занимает должность генерального директора коммерческой фирмы. Злоумышленник вскрыл замок в квартиру петербурженки, а после вынес из жилища драгоценности.
Стражи порядка возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ранее подозреваемый был судим и задержан по аналогичной статье. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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