Гендиректора фирмы задержали за квартирную кражу в Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали гендиректора коммерческой фирмы, который ограбил квартиру местной жительницы. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Стражи порядка получили заявление о квартирной краже от петербурженки. Женщина рассказала, что из ее жилища на Комендантском проспекте были похищены золотые украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 172 тысячи рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний уроженец Челябинска. Мужчина занимает должность генерального директора коммерческой фирмы. Злоумышленник вскрыл замок в квартиру петербурженки, а после вынес из жилища драгоценности.

Стражи порядка возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ранее подозреваемый был судим и задержан по аналогичной статье. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям.