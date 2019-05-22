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Пришлось усыпить птицу: Школьник бросил камень во фламинго в США 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В зоопарке «Миллер Парк» в американском Блумингтоне пришлось усыпить фламинго после того, как ученик начальной школы бросил в него камень.
Об этом пишет сайт телеканала CNN.
В результате атаки животное получило перелом ноги и травмы, перед которыми ветеринары оказались бессильны.
В зоопарке сказали, что работают с семьей мальчика, чтобы убедиться, что этот инцидент не повторится.
Экспозиция розовых фламинго в зоопарке Блумингтона появилась в июне 2016 года.
Розовые фламинго в природе обитают на Среднем Востоке, в частности, в Иране, Турции и Афганистане. Они также распространены в западной части африканского континента, в Южной Америке и Европе. Продолжительность жизни птиц составляет в среднем 30 лет, в неволе они могут прожить до 60 лет.
Происшествия , CNN , США
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