Пришлось усыпить птицу: Школьник бросил камень во фламинго в США

В зоопарке «Миллер Парк» в американском Блумингтоне пришлось усыпить фламинго после того, как ученик начальной школы бросил в него камень.

Об этом пишет сайт телеканала CNN.

В результате атаки животное получило перелом ноги и травмы, перед которыми ветеринары оказались бессильны.

В зоопарке сказали, что работают с семьей мальчика, чтобы убедиться, что этот инцидент не повторится.

Экспозиция розовых фламинго в зоопарке Блумингтона появилась в июне 2016 года.

Розовые фламинго в природе обитают на Среднем Востоке, в частности, в Иране, Турции и Афганистане. Они также распространены в западной части африканского континента, в Южной Америке и Европе. Продолжительность жизни птиц составляет в среднем 30 лет, в неволе они могут прожить до 60 лет.