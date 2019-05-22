Квартиру хозяина «Вяткого кваса» обокрали накануне обыска

Полиция провела обыски на заводе-производителе «Вятского кваса». Как стало известно News.ru, дело о выводе в офшоры €3 млн возбуждено по ч. 1 статье 193 УК («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации ») «в отношении неустановленного круга лиц». Основной акционер компании Николай Курагин (ему принадлежит 75% акций) проходит по делу как свидетель, обвинение ему не предъявлено. Поводом для возбуждения дела стал протокол собрания учредителей компании «Вятич» о распределении дивидендов: следствие считает его подложным документом, рассказал News.ru адвокат Курагина Сергей Шугаев.

Он объяснил, что претензии следователей касаются сделки, совершённой в 2014 году: тогда по решению совета директоров компании учредители перечислили дивиденды своей же компании в офшор. Однако после объявления в 2015 году офшорной амнистии Курагин решил воспользоваться этой возможностью и вывел свой бизнес из тени: перевёл его в Россию и задекларировал налоги.

Шугаев также заметил, что обыски проводились не только на заводе, но и дома у его подзащитного. Кроме того, в день обыска на предприятии квартиру Курагина обокрали.

Украли около 30 млн рублей и различные документы. Мы написали заявление, по нему было возбуждено уголовное дело, причём ведёт его тот же следователь, который расследует дело по якобы незаконным операциям с офшорами, — говорит Шугаев.

Также, по словам юриста, от лица Курагина в прокуратуру подана жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела. На данный момент она рассматривается.

Адвокат Шугаев утверждает, что дело возбуждено не только за отсутствием состава, но даже события преступления. Значит, следствие в этом случае преследует какие-то иные цели.

Действия следователей напоминают сведение каких-то личных счётов. При отсутствии состава преступления я вижу только две причины для возбуждения таких дел: вымогательство или же попытка «отжать» бизнес через рейдерский захват. Сам Курагин считает, что это рейдерство, — рассуждает юрист.

Однако Шугаев уверен, что это не политическая история. В качестве аргумента он упомянул заседание Совета Федерации , на котором верхняя палата приняла закон о продлении «офшорных каникул».

Дело закончится ничем, политика государства направлена на поддержку бизнеса. Офшорная амнистия была принята как раз для того, чтобы вернуть бизнес в Россию. Владельцы офшорных компаний должны были «выйти из тени»: перевести бизнес в Россию, сдать налоговую декларацию. В обмен на это предпринимателям обещали отказ от уголовного преследования. Курагин воспользовался этой возможностью, — считает адвокат.

Пресс-секретарь АО «Вятич» Владимир Маматов заверил, что обыски не повлияли на работу предприятия.

Всё замечательно работает. Более того, «Вятский квас» скоро начнёт поставляться в Индию, — говорит он.

Также Маматов рассказал, что в 2017 году ФНС проверяла компанию и не обнаружила нарушений — налоговики выдали справку, которая подтверждает законность всех операций.

По словам представителя предприятия, это дело настолько странное — не предъявлено никаких прямых обвинений, — что Кировское управление Следственного комитета даже не стало им заниматься, расследование ведёт местное МВД

В УМВД по Кировской области от комментариев отказались.