«Они сами жертвы». Мать сестер Хачатурян потребует прекратить уголовное дело

Мама сестер Хачатурян Аурелия Дундук намерена выступить с ходатайством о прекращении уголовного преследования своих дочерей. Девушки-отцеубийцы и так нервничают, пьют успокоительное и при этом успевают учиться и даже рисовать.

«Две девочки учатся в школе хорошо. Старшая школу уже закончила. Однако очень нервничают. Младшая даже принимает успокоительные препараты», — рассказала Аурелия.

По ее словам, она сейчас живет с младшей девочкой — Марией. Остальные девочки живут у родственников. Сестрам сейчас запрещено общаться и встречаться друг с другом — такое условие домашнего ареста, под который суд отправил подозреваемый в убийстве отца девушек.

По словам матери, родственники ее бывшего мужа, отца сестер Михаила Хачатуряна настроили против сестер весь дом. Даже незнакомые люди следят за семьей, фотографируют. Впрочем, не угрожают — уже хорошо.

«Девочки переживают. Им запрещено общаться друг с другом и с теми, кто является свидетелем по делу. Из дома девочки редко выходят, учатся в основном. Чтобы расслабиться — иногда рисуют и читают. Все экспертизы в пользу девочек. Пока прекращать дело против них, так как они сами жертвы. Адвокат уже заявил два ходатайства к следствию. В июне все должно быть известно — чем закончилось дело», — добавила Аурелия.