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«Они сами жертвы». Мать сестер Хачатурян потребует прекратить уголовное дело 

360tv.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мама сестер Хачатурян Аурелия Дундук намерена выступить с ходатайством о прекращении уголовного преследования своих дочерей. Девушки-отцеубийцы и так нервничают, пьют успокоительное и при этом успевают учиться и даже рисовать.
«Две девочки учатся в школе хорошо. Старшая школу уже закончила. Однако очень нервничают. Младшая даже принимает успокоительные препараты», — рассказала Аурелия.
По ее словам, она сейчас живет с младшей девочкой — Марией. Остальные девочки живут у родственников. Сестрам сейчас запрещено общаться и встречаться друг с другом — такое условие домашнего ареста, под который суд отправил подозреваемый в убийстве отца девушек.
По словам матери, родственники ее бывшего мужа, отца сестер Михаила Хачатуряна настроили против сестер весь дом. Даже незнакомые люди следят за семьей, фотографируют. Впрочем, не угрожают — уже хорошо.
«Девочки переживают. Им запрещено общаться друг с другом и с теми, кто является свидетелем по делу. Из дома девочки редко выходят, учатся в основном. Чтобы расслабиться — иногда рисуют и читают. Все экспертизы в пользу девочек. Пока прекращать дело против них, так как они сами жертвы. Адвокат уже заявил два ходатайства к следствию. В июне все должно быть известно — чем закончилось дело», — добавила Аурелия.
Адвокат Алексей Паршин подтвердил, что рассмотрение дела девушек уже находится в финальной стадии. «Здоровье девочек подкошено, и об этом говорят эксперты», — добавил юрист.
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Происшествия , Криминал , Алексей Паршин
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