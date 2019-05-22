Норвежские военные и полицейские оказались вовлечены в торговлю оружием

Норвежская полиция обнаружила в нелегальной продаже на территории страны свыше 2 тыс. единиц оружия, в эту деятельность оказались вовлечены связанные со службой в ВС королевства или полиции, а также связанных с ними структурами, сообщает телеканал Эн-эр-ко со ссылкой на правоохранительные органы

Часть оружия предназначалась для ведения боевых действий. Многие преступники, вовлеченные в торговлю, служили в ВС или полиции, передает ТАСС.

«Мы установили факты нарушения уставов и хищения в вооруженных силах в связи с утилизацией (оружия). Коллекционеры и дилеры воспользовались лазейками во внутренних документах полиции об оружии», — сказала глава совместного подразделения следствия и разведки в управлении полиции Юго-Восточной Норвегии Лена Райф.

Согласно данным управления, оружейные шкафы пломбировали с нарушением. Удалось установить, что 122 единицы боевого оружия, которое выставили на продажу, были зарегистрированы в ВС Норвегии как утилизированные, а еще 54 проходили как «уничтоженные» по документам других силовых ведомств.

К настоящему моменту изъяли более 1 тыс. 800 стволов, из которых большая часть не внесена ни в какую из баз.

Из 67 обвиняемых по дело 17 фигурантам уже вынесли приговоры. Отмечается, что двое преступников получили наказание в виде 3,5 лет заключения. Причем в схему торговли были включены не только преступники, но и коллекционеры.

«Некоторые из проходящих по делу действительно являются коллекционерами, некоторые обвиняемые связаны с вооруженными силами, а некоторые с полицией», — подытожил инспектор Хелль-Юхан Абрамсен.

Расследование началось в 2015 году, когда в губернии Телемарк органами внутренних дел была обнаружена преступная сеть, занимавшаяся торговлей огнестрельного оружия. Чтобы обнаружить и другие случаи нелегальной торговли оружием, полиция начала операцию «Бонзана». По мнению полиции, изъятое в ходе данной операции оружие предназначалось для продажи в другие страны: за некоторые позиции цена выставлялась в евро, а не норвежских кронах. «Бонзана» стала самой крупной в истории Норвегии операцией, а также повлияла на изменение порядка утилизации оружия в вооруженных силах.