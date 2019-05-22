Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норвежские военные и полицейские оказались вовлечены в торговлю оружием 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Норвежская полиция обнаружила в нелегальной продаже на территории страны свыше 2 тыс. единиц оружия, в эту деятельность оказались вовлечены связанные со службой в ВС королевства или полиции, а также связанных с ними структурами, сообщает телеканал Эн-эр-ко со ссылкой на правоохранительные органы.
Часть оружия предназначалась для ведения боевых действий. Многие преступники, вовлеченные в торговлю, служили в ВС или полиции, передает ТАСС.
«Мы установили факты нарушения уставов и хищения в вооруженных силах в связи с утилизацией (оружия). Коллекционеры и дилеры воспользовались лазейками во внутренних документах полиции об оружии», — сказала глава совместного подразделения следствия и разведки в управлении полиции Юго-Восточной Норвегии Лена Райф.
Согласно данным управления, оружейные шкафы пломбировали с нарушением. Удалось установить, что 122 единицы боевого оружия, которое выставили на продажу, были зарегистрированы в ВС Норвегии как утилизированные, а еще 54 проходили как «уничтоженные» по документам других силовых ведомств.
К настоящему моменту изъяли более 1 тыс. 800 стволов, из которых большая часть не внесена ни в какую из баз.
Из 67 обвиняемых по дело 17 фигурантам уже вынесли приговоры. Отмечается, что двое преступников получили наказание в виде 3,5 лет заключения. Причем в схему торговли были включены не только преступники, но и коллекционеры.
«Некоторые из проходящих по делу действительно являются коллекционерами, некоторые обвиняемые связаны с вооруженными силами, а некоторые с полицией», — подытожил инспектор Хелль-Юхан Абрамсен.
Расследование началось в 2015 году, когда в губернии Телемарк органами внутренних дел была обнаружена преступная сеть, занимавшаяся торговлей огнестрельного оружия. Чтобы обнаружить и другие случаи нелегальной торговли оружием, полиция начала операцию «Бонзана». По мнению полиции, изъятое в ходе данной операции оружие предназначалось для продажи в другие страны: за некоторые позиции цена выставлялась в евро, а не норвежских кронах. «Бонзана» стала самой крупной в истории Норвегии операцией, а также повлияла на изменение порядка утилизации оружия в вооруженных силах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Арестованный полковник ФСБ стал подозреваемым в деле о хищении 490 млн рублей Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками В Магнитогорске умер избитый во время дорожного конфликта журналист
Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие85
«Принюхайтесь!»: Украинцев призвали к новому Майдану
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ212
Вышел за рамки: На Порошенко завели новое дело27
В Большом театре новый скандал5
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение