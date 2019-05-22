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Германия экстрадировала россиянку из-за мошенничества 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку вернули в Россию из Германии по запросу Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, россиянку обвиняют в том, что она украла большую сумму денег мошенническим путем.
По данным следствия, женщина, выдавая себя за потребительский кооператив "Союз финансовых инициатив", собирала деньги у людей взамен обещаю прибыль от переданной ей суммы. Обманным путем она смогла завладеть около 37 млн рублей. После этого женщину объявили в международный розыск.
В Генпрокуратуре рассказали, что россиянку привезли в Москву в сопровождении спецконвоя.
Ранее сообщалось, что Польша выдала России обвиняемого в преступлении 15-летней давности.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Германия
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