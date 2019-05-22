Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными — экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Это следует из материалов, оглашенных в среду Мосгорсудом.
"Оглашается поручение председателя Следственного комитета России, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова", — зачитала материалы дела судья.