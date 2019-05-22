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Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными — экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Это следует из материалов, оглашенных в среду Мосгорсудом.
"Оглашается поручение председателя Следственного комитета России, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова", — зачитала материалы дела судья.
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Происшествия , Криминал , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , ФСБ , Мосгорсуд , СКР
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