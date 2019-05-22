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Ан-2 загорелся на взлете в Ставропольском крае 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воспламенился во время взлета, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«Самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет», — сообщило ведомство, передает ТАСС.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.
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Происшествия , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Ставропольский Край
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