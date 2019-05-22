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NBC: сотрудников «Макдональдс» массово обвинили в сексуальном харассменте 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Time Magazine
Сеть быстрого питания "Макдональдс" в США столкнулась с массовыми обвинениями в сексуальном харассменте, сообщает американский телеканал NBC News.
25 американок выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах. Некоторым из них на момент домогательств было по 16 и 17 лет, рассказал представитель защиты. Девушки пожаловались на недопустимые прикосновения, непристойное поведение и комментарии со стороны их руководителей, а также предложения об интимной близости.
Отмечается, что их жалобы игнорировались, некоторые руководители "отшучивались", а третьи и вовсе предпринимали карательные меры, например, урезали рабочий день, проводили необоснованные взыскания вплоть до увольнения сотрудника.
Латарша Смит, работавшая в заведении в Южной Каролине, рассказала, что ее работа в сети превратилась из "второго дома" в ее "личный ад".
Новой волне массовых обвинений в харассменте в этом году предшествовала серия жалоб сотрудниц в 2016 и 2018 годах. По словам адвокатов, компания прилагает недостаточно усилий для решения проблемы сексуального насилия.
В сентябре 2018 года сотрудники "Макдональдс" из 10 городов США объявили забастовку для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств, добавляет телеканал.
Ранее владельца Topshop обвинили в харассменте.
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Комментарии
Происшествия , McDonald's , телеканал NBC , США
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