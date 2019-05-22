Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестилетний мальчик упал с 23 этажа и отделался синяками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В китайском городе Ханчжоу пожарные спасли мальчика, который упал в вентиляционную шахту с 23 этажа. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая. Шестилетний мальчик играл в квартире у своего соседа. В доме шел ремонт, поэтому строители заменили бетонную плиту между двумя балконами на деревянную доску. Ребенок наступил на нее и провалился в вентиляционную шахту.
Мальчик выжил, упав на кондиционер, который смягчил удар. Пожарным Ханчжоу сразу сообщили о случившемся и они выехали на место происшествия. Спасатели надели на ребенка специальное альпинистское снаряжение, успокоили его и помогли подняться наверх. Операция по вызволению из шахты заняла шесть минут, после чего мальчика доставили в больницу.
Он получил лишь незначительные ушибы на спине и руке.
Ранее сообщалось, что в Китае ребенок чуть не погиб, повиснув на карнизе балкона 14-го этажа. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в полицию и позвонили родителям мальчика. Те быстро вернулись домой и сняли его с карниза.
Последние новости
Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского Американский газ предпочли российскому Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
Комментарии1
Происшествия , Ханчжоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие82
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ211
Жена Децла отреклась от его матери8
Рада отказалась «подчиняться» Зеленскому46
Все не может успокоиться? Виторган напал на Собчак1
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение