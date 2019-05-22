Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» оценили работу полиции

Родственники погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» сообщили суду, что стоявшие в оцеплении сотрудники полиции уверяли их, что все посетители были эвакуированы из здания и доставлены в больницы.

Мы приехали к «Зимней вишне», она уже была оцеплена. Сказали полицейскому, что у нас там дети, он ответил, что в ТРЦ никого нет, всех эвакуировали в больницы. Он сказал, что увезли в третью городскую, в одиннадцатую, в детскую многопрофильную, — рассказала Анастасия Агракова, которая в результате происшествия потеряла мать и двух племянников.

По словам женщины, её родственники находились на четвёртом этаже. Она не смогла найти никого из них ни в одном из медучреждений, и поэтому вернулась к торговому центру.

Мать погибших детей Наталья Агаркова также сообщила, что мобильные телефоны её десятилетней дочери и свекрови были доступны до утра.

Мне 43 года, я потеряла своих детей, моя жизнь потеряна. Только на кладбище мне становится немного легче, — поделилась женщина.

Агаркова добавила, что в настоящее время «живёт на таблетках», а также ждёт, когда ей приснятся её дети, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Заводской суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Всего должны выступить десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Мальчик во время допроса сообщил, что находился с другом без родителей в кинотеатре, через 40 минут после начала сеанса персонал потребовал эвакуироваться, но часть людей осталась в зале.