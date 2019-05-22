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Тюремный инцидент: экс-директор фабрики «Меньшевик» попытался покончить с собой 

Рамблер + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов попытался покончить жизнь самоубийством в камере СИЗО №4, где он находится по обвинению в убийстве человека, сообщает Telegram-канал 112.
По данным автора сообщения, 51-летний мужчина был госпитализирован с резаными ранами голеней. В настоящий момент Аверьянов находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Экс-директор «Меньшевика» был арестован в декабре 2017 года после того, как устроил стрельбу на предприятии из карабина «Сайга». По данным СМИ, таким образом банкрот Аверьянов пытался разрешить конфликт с бизнесменами, претендующими на фабрику. Под огонь предпринимателя также попали судебные приставы, которые приехали описать заводское имущество. В результате от пулевого ранения скончался один из охранников предприятия. Аверьянову после стрельбы удалось скрыться с территории фабрики. Однако сутки спустя он был задержан полицейскими.
Сам стрелок уже в ходе следствия заявил, что стал жертвой рейдерского захвата.
Комментарии
Происшествия , ФСИН
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