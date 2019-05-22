Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании

Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО) проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его словам, в настоящее время эвакуация студентов, преподавателей и сотрудников вуза не проводится.

«Идёт проверка, работают кинологи», — уточнил собеседник агентства.