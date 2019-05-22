Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО) проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По его словам, в настоящее время эвакуация студентов, преподавателей и сотрудников вуза не проводится.
«Идёт проверка, работают кинологи», — уточнил собеседник агентства.
В апреле URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали после получения информации о минировании здания.