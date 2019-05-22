Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании 

RT на русском + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО) проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По его словам, в настоящее время эвакуация студентов, преподавателей и сотрудников вуза не проводится.
«Идёт проверка, работают кинологи», — уточнил собеседник агентства.
В апреле URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали после получения информации о минировании здания.
RT на русском: последние новости
Суд вынес приговор присвоившей 350 млн рублей экс-сотруднице «Нота-Банка» Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром Три станции московского метро закрыты для входа
Происшествия , МГИМО , Ельцин-центр , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие104
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ199
Жена Децла отреклась от его матери5
Улюкаев заявил о разводе13
Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети»27
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение