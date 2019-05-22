Омичка перевела 400 тыс. рублей «английскому летчику»

Полиция Омской области разыскивает мошенника, которому 44-летняя жительница города перевела около 400 тыс. рублей в надежде на романтическую встречу, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Женщина познакомилась с подозреваемым на сайте знакомств, он представился летчиком гражданской авиации из Великобритании, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина сказал, что готов прилететь в Омск, но для этого женщине нужно оплатить все расходы на перелет.

«Потерпевшая поверила незнакомцу и перевела на указанный им банковский счет 379 тыс. рублей. Но встречи так и не дождалась», — отмечает УМВД.

Полицейские устанавливают личность мошенника, проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.