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Омичка перевела 400 тыс. рублей «английскому летчику» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Омской области разыскивает мошенника, которому 44-летняя жительница города перевела около 400 тыс. рублей в надежде на романтическую встречу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Женщина познакомилась с подозреваемым на сайте знакомств, он представился летчиком гражданской авиации из Великобритании, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Мужчина сказал, что готов прилететь в Омск, но для этого женщине нужно оплатить все расходы на перелет.
«Потерпевшая поверила незнакомцу и перевела на указанный им банковский счет 379 тыс. рублей. Но встречи так и не дождалась», — отмечает УМВД.
Полицейские устанавливают личность мошенника, проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , МВД , Омская Область
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