Полиция провела обыски на заводе-производителе «Вятского кваса»

Как стало известно News.ru, обыски связаны с делом о выводе в офшоры €3 млн По словам пресс-секретаря завода Владимира Маматова, адвокаты настаивают на том, что уголовное дело было возбуждено незаконно.

Он отметил, что полицейские изъяли специальную декларацию, а также обычные коммерческие документы.