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Полиция провела обыски на заводе-производителе «Вятского кваса» 

News.ru 1 час назад
Фото: @kvasno
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на заводе-производителе «Вятского кваса». Предприятие стало известно после пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Как стало известно News.ru, обыски связаны с делом о выводе в офшоры €3 млн По словам пресс-секретаря завода Владимира Маматова, адвокаты настаивают на том, что уголовное дело было возбуждено незаконно.
Он отметил, что полицейские изъяли специальную декларацию, а также обычные коммерческие документы.
Ранее News.ru писал, что у арестованного замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша провели обыски в доме и офисе. В результате нашлась многомиллионная коллекция дорогостоящих часов, а также картины и другое недешёвое имущество.
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