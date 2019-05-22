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Мощный взрыв прогремел в городе Газни в Афганистане 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель полиции афганского города Газни в одноимённой провинции Афганистана Ахмад Хан Сирин сообщил о мощном взрыве, произошедшем в населённом пункте. По предварительной информации, боевики атаковали военную базу.
Службы безопасности страны не располагают информацией о жертвах и пострадавших, однако местные СМИ сообщают о трёх погибших и 14 раненых.
По другим данным, число жертв может быть больше.
Ранее News.ru писал, что возле Египетского национального музея в Гизе произошёл взрыв. Бомба взорвалась в момент, когда мимо проезжал туристический автобус.
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Происшествия , Армия , Конфликты , Афганистан , Газни
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