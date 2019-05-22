Мощный взрыв прогремел в городе Газни в Афганистане

Представитель полиции афганского города Газни в одноимённой провинции Афганистана Ахмад Хан Сирин сообщил о мощном взрыве, произошедшем в населённом пункте. По предварительной информации, боевики атаковали военную базу.

Службы безопасности страны не располагают информацией о жертвах и пострадавших, однако местные СМИ сообщают о трёх погибших и 14 раненых.

По другим данным, число жертв может быть больше.

Ранее News.ru писал, что возле Египетского национального музея в Гизе произошёл взрыв. Бомба взорвалась в момент, когда мимо проезжал туристический автобус.