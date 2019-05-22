Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемого в поджоге церкви в Карелии подростка отправят на принудительное лечение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подросток, обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога, страдает психическим расстройством, дело передано в суд для его направления на принудительное лечение.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», — сказано в сообщении СК.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, «несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
В ведомстве уточнили, что дело направлено в суд для применения в отношении подростка принудительного лечения.
Ранее он уже получал медицинскую помощь в спецучреждении.
Напомним, 10 августа 2018 года сгорела одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века. По уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток.
Позже под сгоревшим храмом был обнаружен древний алтарный прируб.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о побеге от следствия экс-главы дагестанского Росреестра Омичка перевела 400 тыс. рублей «английскому летчику» В Магнитогорске умер избитый во время дорожного конфликта журналист
Комментарии1
Происшествия , Криминал , Пожары , Республика Карелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие101
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ199
Жена Децла отреклась от его матери5
Улюкаев заявил о разводе13
Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети»27
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение