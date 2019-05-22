Петербурженку арестовали за продажу интимных фото 7‐летней дочери

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина продавала фото, на которых ее семилетняя дочь была обнажена. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Стражам порядка поступил вызов от отца девочки. Он рассказал, что увидел несколько переписок своей бывшей супруги с неизвестными людьми. Женщина договаривалась с ними о продаже интимных фотографий дочери. Отец ребенка объяснил, что несколько лет не живет с семьей, однако регулярно навещает девочку.

Правоохранители в рамках проверки прибыли домой к петербурженке. Они установили, что семилетняя девочка живет вместе с мамой и часто позирует на камеру. Профессиональные снимки женщина публиковала в социальных сетях. На ее личной странице нашли около 15 альбомов, где ее дочь выступала в качестве модели в разных локациях.

Стражи порядка изъяли телефон подозреваемой и личный компьютер. Переписку женщины с «клиентами» изучают эксперты. По предварительным данным, факт продажи интимных снимков семилетней девочки установлен. Против петербурженки возбудили уголовное дело по статье «Изготовление порнографии с участием несовершеннолетних».